Quelle cinque volte di Elisabetta in Italia

Sono state cinque le visite ufficiali in Italia e in Vaticano compiute dalla Regina Elisabetta II nel corso dei suoi 70 anni di regno.

Nell’aprile del 1951 la prima, pochi mesi prima di salire al trono. L’allora ancora principessa era accompagnata dal principe Filippo e fece tappa a Roma, in visita a Papa Pio XII e successivamente in colloquio privato con l’allora presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Nel nostro Paese festeggiò il 21 aprile i suoi 25 anni.

La prima volta in Italia da regina fu 10 anni dopo, nel 1961, dove fu accolta dal presidente Gronchi e in Vaticano da Papa Giovanni XXIII. Devono passare quasi 20 anni prima che la regnante britannica torni nel nostro Paese. E’ infatti del 1980 il terzo viaggio In Italia, ai tempi di Sandro Pertini e di Papa Giovanni Paolo II.

La quarta volta cade ancora 20 anni dopo, nel 2000, quando Elisabetta II incontra l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e nuovamente Papa Giovanni Paolo II.

L’ultima visita in Italia è stata quella lampo dell’aprile 2014: 24 ore fitte di impegni tra Quirinale, con l’allora presidente Giorgio Napolitano, e l’udienza in Vaticano con Papa Francesco. La regina sarebbe dovuta giungere in Italia il mese precedente, ma dovette annullare la visita già programmata a marzo a causa di una gastroenterite.

