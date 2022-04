Ramadan: oltre 6 milioni fedeli a Moschea Profeta in 10 giorni

ROMA, 13 APR - Sono oltre 6 milioni i pellegrini che hanno visitato la Moschea del Profeta nella città di Medina, in Arabia Saudita, nei primi dieci giorni del Ramadan. Lo hanno riferito i funzionari locali, scrive il quotidiano emiratino The National. Mentre altri 132.345 fedeli hanno anche potuto pregare all'interno della Grande Moschea. Il dipartimento locale ha affermato di aver distribuito più di 1.285.543 bottiglie di acqua ai visitatori della Moschea del Profeta e fornito più di 1.299.510 pasti confezionati alle persone che digiunavano. Un totale di 82 schermi digitali multilingue sono stati installati all'interno della Grande Moschea e delle sue sale per visualizzare le direttive del Corano. Il Ramadan è il mese più sacro del calendario islamico e i musulmani digiunano dall'alba al tramonto ogni giorno del mese, che in genere è di 29 o 30 giorni.

