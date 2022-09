Regina: campane a morto e colpi di cannone in sua memoria

LONDRA, 09 SET - Campane a morto in questi minuti a Londra - dalla cattedrale di St Paul fino a Westminster - in memoria della regina Elisabetta, scomparsa ieri dopo 70 anni di Regno. E' questo il segnale che mette in moto anche formalmente oggi la macchina del lutto ufficiale, segnata, a seguire, dalle 96 salve di cannone - una per ciascuno degli anni vissuti da Sua Maestà - parate da Hyde Park come da altri luoghi del Paese da reparti militari d'onore. In precedenza Downing Street aveva diffuso una nota per comunicare, a margine di una riunione del nuovo governo Tory di Liz Truss, la "piena unità" dell'esecutivo nel sostegno al nuovo re Carlo III.

