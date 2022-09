Regina: video Trudeau mentre canta a vigilia funerali,è polemica

ROMA, 20 SET - E' polemica su Justin Trudeau dopo un video diffuso sui social che mostra il premier canadese mentre canta accanto a un pianoforte in un hotel di Londra, due giorni prima del funerale della regina. Lo scrive la Bbc online. Nel video, il premier è ripreso in abiti casual all'hotel Corinthia, dove alloggiava la delegazione canadese che ha preso parte ai funerali di Elisabetta II, mentre canta Bohemian Rhapsody dei Queen. Al pianoforte Gregory Charles, musicista del Quebec insignito dell'Ordine del Canada. Elisabetta II era il capo di Stato del Canada e Trudeau ha decretato il 19 settembre giornata di lutto nazionale nel Paese. Per la sua esibizione, il premier è stato accusato di mancanza di rispetto da alcuni commentatori canadesi e dall'opinione pubblica. "Imbarazzante non è neanche lontanamente sufficiente", ha scritto Andrew Coyne, editorialista del Globe and Mail, su Twitter. "È il primo ministro, in un luogo pubblico, alla vigilia dei funerali della regina. Ed è così che si comporta?", aggiunge. Vivian Bercovici, ex ambasciatrice canadese in Israele, ha dichiarato: "È il nostro capo di Stato che rappresenta il Canada in una settimana di lutto per la regina. Non è una cosa personale nei suoi confronti, ma Justin dovrebbe crescere". Secondo altri invece, la vicenda è stata ingigantita. "Sta... cantando. Di tutte le cose imbarazzanti che Justin Trudeau ha detto e fatto, questa non è al primo posto", scrive Emmett Macfarlane, professore associato di scienze politiche all'Università di Waterloo, in Ontario. "Dopo la cena di sabato, il primo ministro si è unito a un gruppo della delegazione canadese che ha voluto rendere omaggio alla vita e al servizio di sua maestà", è stata la replica del portavoce di Trudeau.

