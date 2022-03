Ricorso Harry per scorta, alcuni documenti restano segreti

LONDRA, 24 MAR - Alcune parti dei documenti nel ricorso avviato dal principe Harry contro l'Home Office per ottenere la garanzia di una scorta della polizia a tutela della sua famiglia in occasione dei futuri soggiorni in Gran Bretagna (pagandosela di tasca propria) restano segreti. Lo ha stabilito oggi l'Alta Corte di Londra. In un'udienza preliminare tenuta il mese scorso, il tribunale aveva ricevuto la richiesta di entrambe le parti per mantenere private alcune parti degli atti giudiziari nel caso, soprattutto per le ragioni di sicurezza invocate dai legali del principe, che avevano raggiunto un sostanziale accordo col ministero dell'Interno. Harry, che aveva scelto lo strappo dalla famiglia reale e il traumatico trasferimento negli Usa con la consorte Meghan (perdendo di conseguenza la tutela degli agenti di Scotland Yard per i membri di alto rango della famiglia reale), vuole portare i suoi figli dagli Stati Uniti in patria, ma "non possono tornare a casa" perchè è troppo pericoloso, come hanno affermato i suoi avvocati, sottolineando che le guardie del corpo private americane del duca di Sussex non hanno un'adeguata giurisdizione all'estero e nemmeno l'accesso alle informazioni dell'intelligence britannica. Come ha affermato il giudice Swift, il verdetto odierno "non entra nel merito" del caso legale avviato dal principe.

