Riga, abbattuto il monumento sovietico simbolo

RIGA, 25 AGO - Il complesso monumentale sovietico di Riga dedicato alla vittoria nella Seconda Guerra mondiale è stato abbattuto. La demolizione del monumento - un obelisco di 79 metri - era stata decisa dal governo della capitale della Lettonia nel mese di maggio in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Il monumento era diventato un punto di raccolta per i sostenitori del Cremlino in Lettonia e il suo abbattimento aveva provocato le proteste della minoranza russa nello Stato baltico.

