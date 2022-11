Rudy Giuliani prosciolto dalle accuse per 'Ucrainagate'

WASHINGTON, 15 NOV - Rudy Giuliani, l'ex avvocato di Donald Trump, sarà prosciolto dalla accuse di aver tramato in Ucraina cercando prove contro Joe Biden e il figlio Hunter. Lo ha annunciato il procuratore del distretto meridionale di New York. Il 78enne era l'avvocato personale di Trump quando il presidente è stato messo sotto accusa nel dicembre 2019 per aver chiesto aiuto politico all'Ucraina. Giuliani, era stato indagato perché sospettato di aver collaborato con Trump. Agenti dell'Fbi hanno fatto irruzione nella casa e negli uffici di Giuliani a New York ad aprile dell'anno scorso e l'indagine ha rivelato un ampio coinvolgimento dell'avvocato che pare abbia anche contribuito a fare pressione sul governo di Kiev affinché fornisse informazioni a sostegno dell'affermazione, infondata, di Trump secondo cui Biden era coinvolto in affari poco limpidi in Ucraina. Ma i guai di Giuliani non finiscono qui. L'avvocato è stato citato in giudizioper 1,3 miliardi di dollari da un produttore di macchine accusato dallo stesso Giuliani di essere coinvolto in frodi elettorali nel voto del 2020.

