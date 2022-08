Rushdie: Hezbollah, 'non sappiamo nulla dell'accoltellatore'

ROMA, 13 AGO - L'Hezbollah libanese ha detto di non sapere nulla di Hadi Matar, l'uomo di discendenza libanese che ieri ha accoltellato lo scrittore Salman Rushdie: lo scrive la Reuters sul suo sito. "Non sappiamo nulla di questa persona e non commenteremo", ha detto alla Reuters una fonte del partito sciita filoiraniano libanese. Secondo quanto scrive il quotidiano libanese L'Orient du Jour, Matar, nato negli Stati Uniti 24 anni fa, usava una patente falsa a nome di Hassan Mughniyah, comandante militare degli Hezbollah ucciso nel 2008 a Damasco.

