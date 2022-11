Russia, 10 morti in esplosione di gas in edificio a Sakhalin

MOSCA, 21 NOV - Dieci persone, tra cui quattro bambini, sono morte in un' esplosione di gas in un edificio nell'est della Russia. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, secondo quanto riferito dai servizi di soccorso locali all'agenzia Tass. L'esplosione si è verificata in un edificio residenziale di cinque piani nella località di Tymovskoye, nell'isola di Sakhalin, nella regione dell'Estremo oriente russo. L'incidente fa seguito a un incendio avvenuto ieri in un magazzino di fiori nel centro di Mosca, sulla Piazza Komsomolskaya, in cui sei persone sono morte. Secondo una prima ricostruzione le fiamme, che sono state domate solo dopo nove ore, si sarebbero sprigionate a causa di un malfunzionamento dell'impianto elettrico.

