ROMA, 04 AGO - In Russia la procura ha chiesto la pena di 9 anni e mezzo di detenzione per "possesso di droga" per la star del basket Usa, Brittney Griner. Considerata una delle migliori giocatrici di basket del mondo, è stata arrestata a febbraio al suo arrivo a Mosca. E' accusata di possesso di droga dopo che le è stato trovato nel bagaglio dell'olio di cannabis.

