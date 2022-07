Russia: condannato a 7 anni oppositore contrario a guerra

ROMA, 08 LUG - L'oppositore russo Alexei Gorinov è stato condannato a sette anni di reclusione da un tribunale di Mosca con l'accusa di aver diffuso "notizie false" sull'esercito russo per il solo fatto di essersi schierato contro l'invasione dell'Ucraina ordinata da Vladimir Putin: lo riporta Novaya Gazeta Europa dall'aula di tribunale. A marzo in Russia è entrata in vigore una "legge bavaglio" che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sulle forze armate che dovessero essere ritenute "false" dalle autorità russe. Il governo russo sta inasprendo sempre più la censura e la repressione del dissenso.

