Russia, Duma approva legge contro propaganda Lgbt

MOSCA, 24 NOV - La Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha approvato una legge che vieta la propaganda Lgbt in Russia. Lo riferisce la Tass. La legge prevede multe fino a 10 milioni di rubli (circa 160 mila euro) "per la propaganda LGBT, cambio di genere e pedofilia". La legge, che prima di essere promulgata dal presidente Vladimir Putin dovrà essere votata anche dal Consiglio della Federazione, la camera alta del Parlamento, prevede multe per la "propaganda in favore delle relazioni sessuali non tradizionali", la pedofilia e informazioni atte ad incoraggiare il cambiamento di sesso. Il massimo della multa per la propaganda su Internet o sui media sarà pari a cinque milioni di rubli (circa 80.000 euro).

