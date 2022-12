Russia: incendio in maxi centro commerciale, un morto

ROMA, 09 DIC - Una persona è morta nell'incendio scoppiato questa mattina nel grande centro commerciale Mega Khimki, alla periferia nord-occidentale di Mosca: lo ha reso noto il dipartimento del ministero delle Emergenze, come riporta la Tass. "Purtroppo una persona è rimasta uccisa (nell'incendio). Sono in corso i lavori per spegnere l'incendio", ha detto il capo del dipartimento del ministero delle Emergenze, Sergey Poletykin, come riporta la Tass.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA