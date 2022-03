Russia: pagamenti creditori stranieri solo in rubli

ROMA, 06 MAR - La Russia pagherà i creditori stranieri di obbligazioni in valuta con rubli per evitare che scatti su di essi il default. Opzione che però, come ricorda Bloomberg, non è prevista nella maggioranza dei contratti che regolano questi titoli. Secondo le misure prese ieri dal governo di Mosca i creditori di paesi che hanno adottato 'attività ostili' contro il paese saranno pagati con i rubli al tasso ufficiale della Banca Centrale. I fondi saranno depositati, a richiesta, in un conto speciale presso un istituto di credito russo visto che le clearing house Euroclear e Clearstream, tradizionale canale per pagare gli obbligazionisti, hanno bloccato i pagamenti in rubli e lo stesso governo russo ha imposto un controllo di capitali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA