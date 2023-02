BRUXELLES, 06 FEB - "E' stato un piacere parlare al telefono con la mia omologa italiana, la premier Giorgia Meloni. I Paesi Bassi e l'Italia affrontano molte sfide condivise in aree come la migrazione e l'economia. Abbiamo concordato di lavorare insieme nei giorni a venire in vista del Consiglio europeo straordinario". Lo scrive in un tweet il premier olandese Mark Rutte al termine del colloquio.

