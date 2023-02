S&d al Pe, 'Berlusconi stupefacente su Kiev'. E Weber applaude

BRUXELLES, 15 FEB - "E' stato stupefacente ascoltare Silvio Berlusconi che giustifica Putin per le sue responsabilità e accusa l'Ucraina per questa guerra". Lo ha sottolineato il vice presidente del gruppo dei Socialisti, il portoghese Pedro Marques, durante il dibattito in aula a Strasburgo. Parole che hanno incassato l'applauso del leader dei popolari Manfred Weber. "Grazie per il suo applauso, Weber, è importante notarlo", ha aggiunto Marques rivolgendosi al capogruppo del Ppe.

