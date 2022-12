Sale a 34 il bilancio delle vittime del maltempo in Brasile

BRASILIA, 21 DIC - Il maltempo continua a mietere vittime in Brasile: piogge torrenziali sono cadute stamani sullo Stato sudorientale di Minas Gerais, dove il bilancio dei morti è salito a otto, mentre altre 26 persone sono decedute nei temporali che da un mese hanno colpito diverse regioni del Paese. A Belo Horizonte, capoluogo di Minas Gerais, le autorità hanno bloccato diversi viali e mantenuto l'allerta su possibili frane dovute alle precipitazioni di oggi, quando si prevede che cadranno 50 millimetri d'acqua. Nei primi 20 giorni di dicembre, la città ha accumulato 443 millimetri d'acqua, il 131% in più rispetto a quanto previsto per il mese intero. Dalla fine di novembre, il sud-est brasiliano ha registrato 20 morti per il maltempo: otto a Minas Gerais, sei a San Paolo, quattro a Rio de Janeiro e due a Espírito Santo, ha riferito Cnn Brasil. La seconda regione più colpita è stata il sud con almeno undici vittime, nove delle quali registrate a Santa Catarina, dove ieri sono morte due adolescenti, e due nel Paraná. Altri morti si sono registrati nord-est: due nello Stato di Sergipe e uno a Bahia.

