Salgono a 3 i morti dell'attacco russo alla città di Zelensky

ROMA, 16 DIC - E' salito a tre morti e e tredici feriti, tra cui 4 bambini, il bilancio dell'attacco missilistico russo avvenuto oggi a Kryvyi Rih, città nel sud dell'Ucraina da cui proviene il presidente, Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Valentyn Reznichenko, come riporta il Kiev Independent Il figlio di una coppia di persone rimaste uccise nell'attacco rimane intrappolato sotto le macerie di un edificio residenziale, ha aggiunto il governatore, mentre tutti i feriti sono stati ricoverati in ospedale, e tra loro c'è una bambina di sette anni in condizioni critiche.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA