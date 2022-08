NEW YORK, 17 AGO - Sarah Palin avanza alle elezioni di novembre, conquistando uno dei quattro posti disponibili alle primarie repubblicane in Alaska per la Camera. Lo prevedono i media americani, secondo i quali il successo alimenta le speranze di Palin per un ritorno in politica. Vittoria nello stato anche per Lisa Murkowski, candidata alle primarie per il Senato.

