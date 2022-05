Scholz affronta sicurezza Ue con premier Finlandia e Svezia

BERLINO, 03 MAG - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha riunito il suo gabinetto per una giornata di clausura nel castello del governo a Meseberg, dove riceve anche le premier della Svezia Magdalena Andersson e della Finlandia Sanna Marin. "Oggi abbiamo la premier svedese e la premier finlandese ospiti. I due Paesi sono entrambi alleati stretti del nostro e dell'Unione europea. Perciò è molto molto importante che disutiamo insieme della questioni di sicurezza, che sono importanti per l'Europa, per questi Paesi e anche per noi", ha affermato in uno statement iniziale il cancelliere. Scholz ha anche spiegato che il consiglio dei ministri si occuperà delle "sfide economiche poste dalla guerra in Ucraina, dalla grande trasformazione legata al clima" confrontandosi con economisti ed esperti.

