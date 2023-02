Scholz, chi può mandare tank a Kiev lo faccia ora

MONACO, 17 FEB - "Chi può mandare tank all'Ucraina lo faccia adesso". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel suo intervento a Monaco. "Nella politica sulle armi l'Unione europea deve remare nella stessa direzione", ha aggiunto. "Abbiamo la preoccupazione che non si arrivi a una guerra fra la Nato e la Russia. Continueremo a mantenere l'equilibrio fra il migliore sostegno possibile all'Ucraina e l'evitare una escalation non voluta. E sono contento e grato del fatto che anche il presidente Biden e molti altri alleati la pensino esattamente come me" ha detto il cancelliere. "Caro Volodymyr, ti avremmo molto volentieri avuto qui perché l'Ucraina appartiene a una Europa libera e unita. Ma capiamo che il tuo posto deve essere ora a Kiev" ha detto Scholz.

