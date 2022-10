Scholz, continueremo relazione molto buona con l'Italia

BRUXELLES, 21 OTT - "Siamo tutti insieme come nazioni europee nell'Ue ed è essenziale che noi democrazie collaboriamo molto. Tutte le volte che ci sono cambi di governo a causa delle elezioni, come in una democrazia, questo non può rovinare le buone relazioni che abbiamo con gli altri stati membri o, per esempio, che noi abbiamo tra Germania e Italia. Continueremo a lavorare con una collaborazione molto buona tra i due Paesi e nell'ambito dell'Unione europea perseguendo le nostre comuni prospettive". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz interpellato sull'imminente incarico a Giorgia Meloni per il nuovo Governo italiano.

