Scholz, Germania sarà in grado di affrontare l'inverno

(ANSA-AFP) - BERLINO, 04 SET - La Germania "sarà in grado di affrontare l'inverno" e di garantire il proprio approvvigionamento energetico nonostante l'esaurimento delle forniture di gas russo, da cui la sua economia dipende fortemente. Lo ha dichiarato il cancelliere Olaf Scholz. "La Russia non è più un fornitore affidabile di energia (...) Il governo federale si sta preparando a questa eventualità dall'inizio dell'anno", ha dichiarato alla stampa, sottolineando che grazie alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e alla ricostituzione delle scorte di gas, il Paese è in grado di far fronte a un'interruzione prolungata del gasdotto Nord Stream. (ANSA-AFP).

