Scholz in piedi su un panzer Gepard, 'sostegno all'Ucraina'

BERLINO, 25 AGO - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è salito oggi su un panzer Gepard durante la sua visita a Putlos, nel nord della Germania, dove i soldati ucraini vengono addestrati all'uso del semovente antiaereo tedesco. Hanno così fatto il giro dei media le immagini di Scholz che prima sale sul grande mezzo, con l'aiuto di una scala, e poi entra al suo interno per farsi spiegare il funzionamento del panzer. Scholz ha ribadito il sostegno tedesco a Kiev: "noi continueremo a sostenerli, con le nostre possibilità finanziarie, ma anche con le armi che potranno essere messe a disposizione dalla Germania". Poche ore dopo, parlando alla cittadinanza a Magdeburgo, Scholz ha però ricordato che l'invio di armi in Ucraina resterà "ponderato e attentamente considerato", al fine di sostenere Kiev ma evitare qualsiasi tipo di escalation. Il cancelliere ha ricordato il principio, condiviso con gli alleati, di spedire solo armi che non permettano di colpire il territorio russo. Lo riporta Dpa.

