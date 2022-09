Scholz, Italia non è esplosivo per Ue, rispetterà regole

BERLINO, 30 SET - "Non vedo alcun esplosivo. Il mio consiglio è contare sul fatto che anche il futuro governo italiano si atterrà alle regole europee, che ci siamo dati insieme". E' quanto ha sottolineato il cancelliere tedesco Olaf Sholz in un'intervista al Neue Osnabruecker Zeitug, citata dal portavoce del governo di Berlino, Steffen Hebestreit, per rispondere in conferenza stampa ad una domanda sui timori in Europa sul futuro governo italiano. "Il cancelliere ha detto che le italiane e gli italiani sono chiaramente europeisti, e il presidente anche", ha aggiunto Hebestreit.

