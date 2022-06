BERLINO, 07 GIU - "La Germania sostiene militarmente l'Ucraina come quasi nessun altro e continuerà a farlo", ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, rispondendo a una domanda a Vilnius in conferenza stampa con i leader dei Paesi baltici. Scholz ha sottolineato che Berlino invia in Ucraina sistemi militari anche molto moderni e che i soldati ucraini sono in Germania per l'addestramento.

