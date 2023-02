Scholz, sfida migrazione va affrontata insieme in Ue

BERLINO, 03 FEB - "Sulla migrazione sono convinto che sia una sfida che possiamo superare in Europa solo assieme. È importante che ci adoperiamo per un sistema comune di asilo sulla base dei nostri valori della democrazia e dei diritti dell'uomo, con un giusto equilibrio fra responsabilità e solidarietà". Lo ha detto Olaf Scholz a Berlino con la premier Giorgia Meloni. "Chi non ha diritto deve poter tornare al proprio paese di origine. Deve anche esser chiaro che ci devono essere vie legali per entrare nell'Ue perché abbiamo bisogno di forza lavoro in Europa".

