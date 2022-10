BRUXELLES, 21 OTT - Sul gas "noi vogliamo limitare i picchi, non è un 'cap'. Non pensiamo che in un mercato globale possiamo dire dove dovrebbero essere i prezzi". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrando la stampa al termine del Consiglio europeo.

