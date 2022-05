MOSCA, 20 MAG - L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder lascia il consiglio d'amministrazione del colosso russo del petrolio Rosneft. Lo annuncia la società russa in un comunicato. Schroeder è nel mirino delle polemiche in Germania per essersi finora rifiutato di lasciare i suoi incarichi in Russia. Proprio ieri il Bundestag gli ha tolto l'uso dell'ufficio che spettava all'ex leader socialdemocratico in quanto ex cancelliere.

