Scontro funivia, un uomo precipita e muore durante i soccorsi

Dopo 40 ore, quasi due giorni, sono ancora cinque le persone sospese a mezz'aria in India, nelle cabine della funivia di Trikut, in Jarkhand, ferme dopo un incidente. Durante le operazioni di soccorso ieri, poco prima del buio, una tragedia in diretta ha lasciato sotto shock chi seguiva l’intervento di salvataggio: i turisti vengono prelevati uno ad uno dalle cabine e riportati a terra agganciati a un elicottero. Rakesh Nandan, 50 anni, è precipitato da 450 metri di altezza ed è morto sul colpo, per l’apertura della cintura di

sicurezza che lo legava all’elicottero. Con lui, il totale delle vittime dell’incidente è salito a quattro.



