Scritte blasfeme sul Washington Monument, arrestato un uomo

ROMA, 21 SET - Un uomo è stato arrestato per aver vandalizzato nella tarda serata di martedì il Washington Monument con alcune scritte blasfeme. Secondo quanto riferisce la Cnn online, il sito è stato temporaneamente chiuso. In base a una prima ricostruzione della polizia, l'uomo ha spruzzato vernice rossa e scritto un messaggio blasfemo sulla base del monumento di Washington. La chiusura temporanea è stata decisa per permettere agli agenti del National Park Service di riparare al danno. La struttura iconica del National Mall è intitolata a George Washington, il primo presidente del Paese. L'obelisco fu completato nel 1888.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA