Separata dalla mamma all'Azovstal, Alice ora è con i nonni

ROMA, 11 MAG - Alice, la bambina che è stata separata dalla mamma durante l'evacuazione dell'acciaieria Azovstal, è ora con i nonni. Lo ha annunciato Antonina Matveeva, capo del Servizio per l'infanzia dell'Oblast di Zaporizhia, citata da Radio Svoboda. La bimba è stata consegnata al nonno che la porterà in Polonia, dove si trova anche la nonna. "Sono stati rilasciati i documenti, sono stati ricevuti i duplicati del certificato di nascita della bambina che ora è in partenza", ha detto Matveeva. La bambina, la cui storia aveva commosso il mondo, era stata separata dalla madre, Victoria Obidina, medico militare che ha curato i combattenti asserragliati nell'impianto siderurgico, durante l'evacuazione del sito. Portata a Zaporizhzhia, era stata affidata alle cure della famiglia di un dipendente comunale in attesa di essere ricongiunta con i parenti e di ritrovare, si spera presto, la mamma bloccata in un campo di filtrazione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA