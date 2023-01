Sgomberata Luetzerath, tranne due attivisti nel tunnel

BERLINO, 15 GEN - In Germania, lo sgombero del borgo degli attivisti di Luetzerath si è concluso, ad eccezione del tunnel in cui ancora si trovano due militanti. È quello che ha reso noto la polizia nel pomeriggio. Quanto tempo ci vorrà per tirare fuori i due attivisti che si trovano sottoterra, in un'operazione ritenuta ormai di "salvataggio", vista la difficoltà logistica, non è chiaro, secondo un portavoce di Rwe, il colosso energetico che deva estrarre il carbone sul sito. Per la portavoce dell'associazione 'Luetzerath vive' i due sono in condizioni stabili.

