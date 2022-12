Shoigu, Russia stabilirà basi navali a Mariupol e Berdiansk

MOSCA, 21 DIC - La Russia stabilirà delle basi navali a Mariupol e a Berdiansk, entrambe città dell'Ucraina occupata, secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa russo, Seghiei Shoigu. "I porti di Berdiansk e di Mariupol sono pienamente funzionanti. Noi prevediamo di stabilirci delle basi per le navi di appoggio, i servizi di soccorso d'emergenza et le unità per la riparazione delle navi della marina", ha dichiarato Shoigu nell'esporre il suo rapporto sul conflitto ucraino al presidente Vladimir Putin.

