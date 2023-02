LONDRA, 15 FEB - Dimissioni a sorpresa oggi per la first minister del governo locale della Scozia e leader del partito indipendentista dell'Snp, Nicola Sturgeon, Ad anticiparle, prima di una conferenza stampa in programma a Edimburgo, sono i media britannici.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA