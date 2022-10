Sindaco, i russi tengono in ostaggio i bimbi di Energodar

ROMA, 23 OTT - I russi non intendono restituire ai genitori dei bambini che erano stati portati da Energodar alla regione russa di Krasnodar per una "vacanza": lo dice il sindaco della città dove sorge la centrale di Zaporizhzhia, Dmytro Orlov, riporta Ukrinform. "Alcuni genitori che, nonostante la guerra, avevano inviato i loro figli a Krasnodar, hanno ricevuto segnali allarmanti. Gli occupanti gli hanno detto che i bambini 'rimarranno in Russia per un periodo indefinito' e di inviare vestiti più caldi, 'rassicurandoli' sul fatto che i bambini potranno andare a scuola lì". Secondo il sindaco, i bambini sono "ostaggi dei terroristi" russi.

