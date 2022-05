Sindaco Kiev, i russi non hanno rinunciato alla capitale

ROMA, 26 MAG - "La Russia spera ancora di prendere il controllo della capitale ucraina". Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, al forum economico mondiale di Davos. "Non è un segreto che la priorità della Russia sia occupare l'intero Paese e l'obiettivo principale di Mosca è ancora la capitale dell'Ucraina, il cuore del Paese", ha affermato. "È chiaro che non si tratta di un'operazione militare speciale, come sostiene la Russia. E' il genocidio del popolo ucraino con bambini, donne e anziani uccisi", ha aggiunto il sindaco trattenendo a stento la commozione. Dal suo cellulare, il sindaco ha poi fatto ascoltare alla platea le sirene d'allarme che "suonano due-tre volte al giorno a Kiev. E' difficile capire, e spiegare qui a Davos, come le persone possano perdere la propria casa in un attimo - o perdere improvvisamente amici, parenti o genitori. E tornare alla vita normale non è facile. Ci sono ancora persone che trascorrono mesi nei rifugi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA