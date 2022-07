Singapore: presidente Sri Lanka in visita, nessun asilo

(ANSA-AFP) - SINGAPORE, 14 LUG - Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, è stato autorizzato oggi a entrare a Singapore in visita privata ma non ha ottenuto asilo, ha detto la città-stato. Il leader è arrivato dalle Maldive, arcipelago dove ha riparato dopo la fuga dalla capitale Colombo in seguito alle proteste per la crisi economica che colpisce il Paese. "Si conferma che al signor Rajapaksa è stato consentito l'ingresso a Singapore in visita privata", ha affermato il ministero degli Esteri di Singapore in una nota. "Non ha chiesto né gli è stato concesso alcun asilo. Singapore generalmente non accoglie richieste di asilo", ha aggiunto. (ANSA-AFP).

