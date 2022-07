Siria: Amnesty, veto russo su aiuti colpo a diritti umani

ROMA, 09 LUG - Il veto russo al meccanismo transfrontaliero degli aiuti alla Siria rappresenta "un duro colpo ai diritti umani" secondo la Segretaria generale di Amnesty International, Agnès Callamard. "Questo veto arriva dopo una serie di compromessi con Russia e Cina, a partire dalla chiusura di due valichi negli ultimi due anni e termina con lo smantellamento del meccanismo da parte delle Nazioni Unite - ha dichiarato in una nota -. Il progetto di risoluzione su cui è stato posto il veto prevedeva ulteriori compromessi con la Russia sulle condizioni per il proseguimento degli aiuti transfrontalieri". "La Russia - ha aggiunto - ha presentato una risoluzione alternativa per un rinnovo di soli sei mesi che è stata sostenuta solo da due membri del Consiglio, molto meno dei nove voti richiesti. "Il veto russo chiuderà di fatto l'ultima àncora di salvezza per almeno quattro milioni di persone nel nord-ovest della Siria che dipendono dagli aiuti delle Nazioni Unite per la sopravvivenza".

