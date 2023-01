Siria: palazzo crollato ad Aleppo, 9 i bambini morti

(ANSAMed) - BEIRUT, 23 GEN - Sono 9 i bambini morti, tra cui un neonato, nel crollo per cause accidentali di un palazzo ad Aleppo, martoriata città del nord della Siria. Il bilancio è ancora provvisorio e i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nel crollo, avvenuto ieri, dell'edificio nel quartiere di Shaykh Maqsud, a maggioranza curda, sono morte in tutto 19 persone. Oltre ai 9 minori tra le vittime ci sono 6 donne e 4 uomini. Secondo la tv siriana di Stato, il crollo è stato causato dalla mancanza di manutenzione delle fondamenta dell'edificio in un'area esposta da più di 10 anni agli effetti diretti e indiretti del conflitto armato siriano. (ANSAMed).

