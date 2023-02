Siria:Sana,al via restauro museo Palmyra danneggiato da Isis

(ANSAMed) - BEIRUT, 03 FEB - Il governo siriano ha annunciato l'avvio dei lavori preliminari per il restauro del museo nazionale di Palmyra, sito archeologico nel deserto siriano e risalente all'epoca romana, danneggiato da miliziani dell'Isis nel 2015. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana, citando un comunicato della Direzione nazionale siriana delle antichità. Fondato nel 1961 all'entrata della città moderna di Tadmor, il museo di Palmyra raccoglie numerosi reperti ritrovati nel sito archeologico, patrimonio dell'umanità per l'Unesco. Nel contesto del conflitto armato siriano scoppiato nel 2011 e per timore di distruzioni, centinaia di statue e reperti del sito siriano, situato 240 km a nord-est di Damasco, erano stati trasferiti in altre località già prima dell'assalto finale dell'Isis nel 2015. Nell'estate di quell'anno, proprio l'anfiteatro di Palmyra era stato scelto dall'Isis come luogo scenografico per riprendere in video la barbara uccisione di Khaled al Asaad, ex direttore del sito archeologico. Dal maggio di quell'anno e per diverse settimane, miliziani dell'Isis avevano distrutto, danneggiato e trafugato diverse opere del sito di Palmyra che comprende, tra le altre cose, la via colonnata, il santuario di Nabu, le Terme di Diocleziano, il teatro e l'agorà. Secondo la Sana, in queste settimane sono cominciati i lavori preliminari per gettare le basi del restauro vero e proprio dell'edificio del museo, esteso per oltre 7mila metri quadrati e circondato da un giardino anch'esso con una funzione di esposizione di manufatti e opere dell'antichità. (ANSAMed).

