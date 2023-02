Sisma, 2 bimbi e madre trovati vivi da soccorritori spagnoli

MADRID, 10 FEB - Membri dell'Unità Militare d'Emergenza spagnola hanno estratto vivi oggi in Turchia un bimbo e una bimba dalle macerie del terremoto che ha colpito parti di Turchia e Siria: lo ha riferito il Ministero della Difesa spagnolo, che ha pubblicato sui social un video del momento del salvataggio. Secondo l'agenzia di stampa Europa Press, l'operazione di soccorso è avvenuta nella località turca di Nurdagi. Poco dopo, anche la madre dei due bimbi è stata estratta ancora in vita: lo ha riferito lo stesso Ministero della Difesa spagnolo in un tweet. Il post è accompagnato da un video del momento, in cui si intravede la donna mentre viene portata via in barella tra gli applausi.

