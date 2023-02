Sisma in Turchia, estratto vivo ragazzo dopo 94 ore

ROMA, 10 FEB - Un giovane di 17 anni, Adnan Muhammed Korkut, è stato estratto vivo stamattina dalle macerie di un edificio crollato nella città turca di Gaziantep, vicino all'epicentro del sisma, dopo essere rimasto intrappolato per 94 ore. lI ragazzo ha detto di essere stato costretto a bere la propria urina per placare la sete. "Sono stato in grado di sopravvivere in quel modo", ha detto, come riporta il Guardian. Quando è stato salvato Il 17enne ha sorriso alla folla di amici e parenti che ha cantato il suo nome, applaudendo e piangendo di gioia mentre veniva portato via e messo su una barella.

