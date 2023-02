Sisma: Messico invia 16 cani da soccorso 'famosi'

ROMA, 07 FEB - Il Messico ha inviato in Turchia 16 cani da soccorso altamente specializzati, alcuni dei quali vantano curriculum di salvataggi sotto le macerie da terremoti di tutto rispetto. I cani, insieme a squadre di soccorritori militari altamente specializzati, sono decollati da Città del Messico. Lo scive la Bbc. In Messico i cani hanno avuto un ruolo da protagonisti dopo il terremoto del 2017 e hanno conquistato il cuore dei messicani compiendo miracoli. Come fece Frida, un labrador retriever in servizio presso la Marina, morto di vecchiaia lo scorso anno, che si distinse in un team di cani dopo il terremoto in Messico del 2017 e che - scrive la Bbc - ha all'attivo il salvataggio di 12 vite umane fra Messico, Haiti, Guatemala ed Ecuador e anche il ritrovamento di 40 corpi. Sui media apparve una foto in cui Frida appare con scarpette protettive antiscivolo su tutte le quattro zampe e con occhialoni protettivi. Se Frida non c'è più, nello squadrone canino in viaggio per la Turchia ci sarà però un altro veterano del terremoto del 2017: il pastore belga Ecko. Il Messico non invia nelle zone terremotate solo cani e militari, ma anche volontari civili, come il gruppo Los Topos de Tlatelolc (Le talpe di Tlatelolco), che hanno offerto aiuto alla Turchia tramite il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, che nel giro di poche ore ha fatto messo loro a disposizione un aereo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA