Sisma: proteste in Turchia per vignetta di Charlie Hebdo

ROMA, 07 FEB - La Turchia protesta contro una vignetta della rivista satirica francese Charlie Hebdo che in un disegno sul terremoto che ha colpito la Turchia ha raffigurato l'immagine di un quartiere distrutto e coperto di macerie con il sottotitolo "Non serve nemmeno inviare carri armati". I principali quotidiani turchi a partire da Hurriyet, parlano di "scandaloso disegno". La vignetta ha scatenato anche l'ira sui social. Non è la prima volta che Charlie Hebdo pubblica delle vignette sul terremoto. Dopo il violento sisma che colpì il Centro Italia nel 2016 il settimanale aveva pubblicato dei disegni in cui si mostravano le vittime insanguinate.

