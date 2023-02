Sisma Siria: Guterres lancia appello umanitario da 397 mln

NEW YORK, 14 FEB - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha annunciato che le "Nazioni Unite stanno lanciando un appello umanitario da 397 milioni di dollari per la popolazione della Siria devastata dal terremoto che coprirà un periodo di 3 mesi". "E siamo nelle fasi finali di un appello simile per la Turchia", ha aggiunto, ricordando che subito dopo il sisma l'Onu ha fornito 50 milioni di dollari tramite il Central Emergency Response Fund. "I bisogni sono immensi - ha aggiunto -. Il modo più efficace per stare dalla parte della gente è fornire questo finanziamento di emergenza".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA