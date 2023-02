Sisma Siria: Unhcr, oltre 5 mln potrebbero aver perso casa

ROMA, 10 FEB - Ben 5,3 milioni di persone nella sola Siria potrebbero essere rimaste senza casa a causa del devastante terremoto che l'ha colpita insieme alla Turchia. Lo rende noto l'Unhcr, l'Agenzia Onu per i Rifugiati. L'organizzazione sta facendo arrivare gli aiuti nelle zone più devastate del Paese, concentrandosi sul fornire ripari e beni di prima necessità, assicurandosi che i centri collettivi in cui si sono recate gli sfollati abbiano servizi adeguati, oltre a tende, teli di plastica, coperte termiche, stuoie per dormire, abbigliamento invernale e altro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA