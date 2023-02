ISTANBUL, 13 FEB - Un 12enne di nome Kaan è stato messo in salvo dopo essere rimasto per 182 ore sepolto sotto le macerie di un edificio crollato per il terremoto ad Antiochia, in provincia di Hatay. Lo rende nota la tv di Stato turca Trt.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA