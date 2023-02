Sisma Turchia-Siria: testimone, qualcuno tenta rientrare in casa

ROMA, 06 FEB - E' doppia la guerra di sopravvivenza che si sta vivendo in Turchia e in Siria: contro il terremoto e contro le temperature glaciali. A Malatya, nell'Anatolia orientale della Turchia, la Bbc raccoglie la testimonianza di Ozgul Konakci, 25 anni, che ha lasciato la casa con la sua famiglia. "Alcune persone - ha raccontato l'uomo - volevano tornare a casa perché faceva troppo freddo, ma poi abbiamo sentito forti scosse di assestamento e chi era rientrato è uscito di nuovo. Vorrebbero almeno procurarsi dei vestiti per i figli". L'uomo aggiunge che "eravamo solo preoccupati di avere dei vestiti per i nostri figli per tenerli al caldo".

