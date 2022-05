Slovenia, status candidato Ue a Ucraina è risposta a storia

BRUXELLES, 31 MAG - Il primo ministro sloveno (uscente) Janez Jansa lamenta la "mancanza di ambizioni" e di "risposte strategiche alle sfide strategiche" dell'Unione europea. "L'allargamento dell'Unione europea è una di queste possibili risposte strategiche", ha detto arrivando al secondo giorno del summit dei capi di stato Ue a Bruxelles. "La possibilità dell'adesione all'Europa per Moldavia, Georgia e in particolare l'Ucraina potrebbe essere un catalizzatore" e il Consiglio europeo di giugno "non risponderà alle domande di questo tempo storico se non verrà concesso lo status di candidato". "Durante le discussioni in corso soprattutto da febbraio quest'anno ho visto una chiara divisione all'interno dell'Unione Europea per quanto riguarda l'allargamento dell'Ue", ha aggiunto Jansa. "L'Europa deve deve tornare allo spirito originale, l'Unione europea è stata costruita poiché è un processo di pace non solo come un mercato unico", "penso che il consiglio di giugno sarà il momento della verità".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA